سقوط قذيفة على مستودع لمؤسسة النفط بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نشوب حريق في أحد مخازنها بسبب قذيفة سقطت عليه جنوب طرابلس.

المؤسسة دعت في بيان لها إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وفق البيان.

وأوضح البيان أن قذيفة بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار قرب دوارة تعبئة الغاز، تسببت في نشوب حريق سيطر عليه رجال الإطفاء دون وقوع أضرار تذكر.

ونقلت المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله، أن مثل هذه القذائف قد تتسبب في كارثة حقيقية ، فـ”لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء لوصل الحريق إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع”.

وطالب صنع الله جميع الجهات المحلية والدولية ببذل كل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.

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