ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.915 دينار
|3.905 دينار
|اليورو
|4.28 دينار
|4.20 دينار
|الجنية الاسترليني
|4.97 دينار
|4.89 دينار
|الليرة التركية
|0.66 دينار
|0.58 دينار
|الدينار التونسي
|1.36 دينار
|1.28 دينار
|الجنية المصري
|0.22 دينار
|0.212 دينار
|الدينار الاردني
|5.50 دينار
|5.42
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك