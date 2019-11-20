الوطنية للنفط: ليبيا تنتج 1.25 مليون برميل نفط يوميا

تونس-العنوان

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تضخ 1.25 مليون برميل يوميا من النفط.

تصريحات صنع الله جاءت خلال مؤتمر عقد في العاصمة التونسية، بشأن عمل المؤسسة والمشاريع التي تنفذها، وفق وكالة أنباء رويترز.

وتسعى المؤسسة إلى زيادة متوسط الإنتاج اليومي إلى 1.6 مليون برميل في العامين المقبلين، وهي الكمية التي كانت تنتج قبل العام 2011.

يشار إلى أن زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط جاء بعد سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على 80% من الحقول والموانئ النفطية.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت المؤسسة عن ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 23% في شهر يوليو عن الشهر السابق، لتسجل إيرادات 2.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 403 ملايين دولار، مرجعة هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، التي تم تسلمها وتسويتها ضمن حسابات يوليو.