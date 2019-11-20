“طيران الإمارات” تُوقّع صفقة لشراء 50 طائرة إيرباص

أكدت شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة دبي، شراء 50 طائرة إيرباص ايه 350 في صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار وأضافت الشركة أنه سيبدأ تسليم هذه الطائرات للإمارات في شهر مايو في العام 2023.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن سعادته بهذه الصفقة التي وقّعها مع الرئيس التنفيذي لإيرباص غيوم فاوري.

ومن جهتها أكدت مجموعة الطيران الإمارتية في بيان صحفي على أن الطائرات الجديدة تتيح خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة ولا تقتصر على مستوى المنطقة فقط بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي، بحسب قولها.

يذكر أن أسطول طيران الإمارات يوفر خدمات جوية وأرضية حائزة على جوائز عالمية ويحتوي طائرات حديثة ذات كفاءة عالية من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777.

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