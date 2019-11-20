اتفاق تعاون في مجال التحكيم التجاري بين ليبيا وإيطاليا

وقعت ليبيا

اتفاقية تعاون في مجال التحكيم التجاري مع إيطاليا؛ لتطوير أنشطة الدعم المتبادل

المشترك، وتبادل أفضل الأعمال لصالح الشركات الليبية والإيطالية.

وأضافت وكالة

“نوفا” الايطالية، الثلاثاء، أن اجتماعا عُقِد بمدينة ميلانو الإيطالية

بغرفة التجارة لممثلي ليبيا وإيطاليا بحث آليات جديدة لدعم الاستثمارات في ليبيا.

وأكدت الوكالة

أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن تعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وليبيا بدءاً من

انتشار أدوات الحلول البديلة لفض المنازعات والتحكيم والوساطة التي تمثل طريقة

أكثر فاعلية وسريعة لحل النزاعات التجارية.

ويعتبر التحكم

التجاري هو وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، وهو قضاء خاص

يعينه الأطراف، ويتميز بكثير من المميزات التى تتفق وحاجات التجارة الدولية التى

تحتاج إلى سرعة فى حسم المنازعات الخاصة

يذكر أن قيمة

التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بلغت نحو

2,3 مليار يورو.

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