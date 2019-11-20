توضيح رسمي للمصرف المركزي بشأن تغيير سعر الصرف للدولار

أوضح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل حقيقة تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي.

ونفى الطويل في تصريحات تلفزيونية أن يقوم المصرف بتغيير سعر الصرف إلى قيمة 2.90 دنانير للدولار ابتداء من ديسمبر المقبل، نافياً أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

ونوه الطويل إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي في المصرف المركزي.

وشدد على أن صدور بعض الشائعات يعود لإحداث ربكة في المشهد العام، مبيناً أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.

ومطلع نوفمبر نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، الأخبار المتداولة عن قرب صرف منحة أرباب الأسر الإضافية لعام 2019.

وفند السيوي الشائعات المتداولة بشأن سعي المصرف المركزي إلى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وبعد سريان شائعات بشأن تغيير سعر الصرف وصرف منحة أرباب الاسر تعرضت اسعار العملات لانهيار جنوني خلال الأيام الماضية.

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