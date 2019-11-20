اقتصاد

“تهم خطيرة” تهدد ثاني أكبر بنوك أستراليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهمت وكالة الاستخبارات الأسترالية ثاني أكبر بنك في أستراليا “ويستباك” بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقدمت الوكالة بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد البنك بسبب عدم إبلاغه عن أكثر من 19.5 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية، وتبين أن قيمة المعاملات بلغت أكثر من 11 مليار دولار أسترالي.

ومن جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، نيكول روز في بيان إن سلوك ويستباك يعد عدم امتثال جاد للقوانين، فيما قالت الهيئة إن البنك المتهم سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة.

وأشارت الرئيسة التنفيذية للهيئة إلى أن القوانين موضوعة لحماية النظام المالي في أستراليا والشركات والمؤسسات التجارية والمجتمع من الاستغلال الإجرامي مضيفة أن عدم الامتثال الجاد والمنهجي يجعل النظام المالي مفتوحا مما يسهل على المجرمين استغلاله.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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