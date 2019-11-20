“تهم خطيرة” تهدد ثاني أكبر بنوك أستراليا

اتهمت وكالة الاستخبارات الأسترالية ثاني أكبر بنك في أستراليا “ويستباك” بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقدمت الوكالة بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد البنك بسبب عدم إبلاغه عن أكثر من 19.5 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية، وتبين أن قيمة المعاملات بلغت أكثر من 11 مليار دولار أسترالي.

ومن جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، نيكول روز في بيان إن سلوك ويستباك يعد عدم امتثال جاد للقوانين، فيما قالت الهيئة إن البنك المتهم سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة.

وأشارت الرئيسة التنفيذية للهيئة إلى أن القوانين موضوعة لحماية النظام المالي في أستراليا والشركات والمؤسسات التجارية والمجتمع من الاستغلال الإجرامي مضيفة أن عدم الامتثال الجاد والمنهجي يجعل النظام المالي مفتوحا مما يسهل على المجرمين استغلاله.

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