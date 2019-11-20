البريقة تُعلن وصول 32 مليون لتر بنزين لطرابلس 

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول ناقلة الوقود أنوار النصر إلى ميناء طرابلس وعلى متنها 32 مليون لتر بنزين وقد باشرت تفريغ حمولتها فور تراكيها على الرصيف النفطي.

وأوضحت البريقة أن الناقلة أنوار إفريقيا ما زالت في منطقة المخطاف في ميناء طرابلس ومحملة بكمية من الوقود دون الكشف عن طبيعتها ما إذا كان ديزل أو بنزين، وطمأنت شركة البريقة كافة المواطنين بتوفر الوقود في كافة المحطات.

وشددت الشركة في بيان على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي على استمرار تدفق البنزين والديزل من محطة تكرير الزاوية لمستودعات الشركة في طريق المطار.

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