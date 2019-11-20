مؤكدَا بيع الذهب..آغا: نشرة مركزي طرابلس خلال الربع الثاني من العام الجاري غير صحيحة

أخبار ليبيا24

أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي آغا أن النشرة الاقتصادية التي نشرها مركزي طرابلس خلال الربع الثاني من العام الجاري وتحديدًا جدول تقييم الذهب غير صحيحة.

وأوضح آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القيمة الإجمالية المقيمة لكمية الذهب والذي تقدر بـ 116,6 طن تساوي ستة وأربعين مليون وتسعمائة ألف دينار ليبي.

وتابع رئيس لجنة السيولة :”هذا يعني وحسب هذا التقييم فإن سعر الطن من الذهب يساوي حوالي 428,000 دينار ليبي والكيلو من الذهب يساوي حوالي 428 دينار ليبي و الجرام من الذهب يساوي حوالي 428 درهم”.

وقال آغا :”إذا حسبنا القيمة حسب السعر العالمي للأونصة والذي يساوي 1469 دولار أمريكي فإن الطن يساوي 47 مليون دولار أمريكي”.

وأفاد رئيس لجنة السيولة أن التقييم الحقيقي والواقعي والذي من المفترض ان يذكر في التقرير هو سبعة مليار وستمائة مليون دينار تقريبا.

وقال :”للعلم المركزي باع في عام 2011 حوالي 28 طن من الذهب بعد تضييق الخناق على النظام السابق من قبل المجتمع الدولي وهذا واضح في الجدول بعد أن كان في عام 2010 يساوي 57,8 مليون دينار ليصبح في عام 2011م حوالي. 46,9 مليون دينار”.

وختم آغا منشوره بالقول :”أعتقد أن الهدف من بيع الذهب أصبح واضحا”.

وكان رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا كشف الإثنين أن هناك اتفاق لبيع الذهب الموجود في خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأضاف آغا أن هناك معلومات موثقة من مصدر داخل مصرف ليبيا المركزي طرابلس حول الاتفاق مابين المجلس الرئاسي والمركزي للبدء في بيع 16 طن من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس.

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم هذه العملية في سرية تامة، مؤكدًا أن الذهب سيتم بيعه لرجل أعمال أجنبي.

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