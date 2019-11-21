 الصديق الكبير: دراستنا توقعت كسر حاجز الـ4 دينار وهذا ما حدث

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إننا جميعًا رأينا أن السعر الموازي للدولار كسر حاجز الـ4 دينار، مشيرًا إلى أنه وصل الآن إلى ما بين 3.80 و3.85 دينار ليبي.

وأضاف الكبير، في مقطع مرئي، “عندما نرى الوقت المناسب سنتخذ القرار المناسب (في إشارة إلى قرار تخفيض سعر الصرف الرسمي)، فما يهمنا أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي مع المجلس الرئاسي بشأن تحديد سعر الصرف تسير في الطريق الصحيح.

وأشار الكبير، إلى أن كسر حاجز الـ4 دينار كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن ذلك بحسب الدراسة التي تم إعدادها مسبقًا، قائلاً: “سنستمر في ذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية