ليبيا وإيطاليا توقعان اتفاقية لتطوير التعاون الاقتصادي

بحث وفد تجاري ليبي أمس الأربعاء في مدينة ميلانو التعاون التجاري مع إيطاليا بمقر غرفة التجارة، وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التحكيم الدولي الثالث تحت شعار “آليات جديدة لدعم الاستثمارات في ليبيا” وتطرق الوفد الليبي الذي ضم شخصيات من حكومة الوفاق والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى ملف فض المنازعات والتحكيم والوساطة التجارية.

ووفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية، فإن مركزي التحكيم المرجعيين في ليبيا وإيطاليا قد وقعا على اتفاقية لتطوير الأنشطة المتعلقة بالشركات الليبية والإيطالية على هامش المؤتمر الثالث.

وتشير البيانات الرسمية في إيطاليا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى مليارين و300 مليون يورو خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري شملت عمليات الاستيراد والتصدير بينها المنتجات البترولية وتعد منطقة لومباردي الأكثر نشاطا لعمليات التبادل التجاري مع ليبيا وبلغت حصتها من الإجمالي العام 340 مليون يورو أي ما يعادل 36%.

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