اقتصاد

السدرة يُصدّر 600 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء السدرة صباح اليوم الخميس تسفير ناقلة النفط “فال فوقليا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الملاح محملة بـ600 ألف برميل من النفط الخام متجهة بها إلى إيطاليا.

وأعلن الميناء الأسبوع الماضي شحن ناقلة النفط “إيجين مياته” التي تحمل العلم اليوناني وعلى متنها 630 ألف برميل من النفط الخام دون ذكر البلد المستورد لشحنة النفط.

ومن جهته كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة بطريقها إلى تحقيق إيرادات تفوق 20 مليار دولار أميركي.

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمس على هامش جلسات المجلس الليبي البريطاني أن الفرق الفنية تعمل على تطوير حقول جديدة وإعادة تشغيل مرافق رئيسية أخرى وتوفير فرص اقتصادية لسكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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