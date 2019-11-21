“الليبية للاستثمار” توقع اتفاقية لتطوير العناصر البشرية

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود اتفاقية تطوير العمل الإداري لعامي 2019 و2020 مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتعزيز مجالات التدريب وتطوير العناصر البشرية.

وتسعى مؤسسة الاستثمار إلى رفع المعايير التشغيلية للأنشطة في ليبيا وتعزيز المستوى الإداري وأدوات العمل بما فيها تهيئة الكوادر البشرية .

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة قد وقع أواخر الشهر الماضي على اتفاقية مشروع التحول مع شركة أوليڤر وإيمان الإنجليزية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق معايير الحكومة والإدارة الرشيدة على أن تسري الاتفاقية اعتبارا من يناير المقبل مع الشركة الإنجليزية التي تنشط في أكثر من 60 مدينة في العالم و29 بلدا.

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