“الأمان” يُطوّر خدماته المصرفية ويعتمد نظاماً مُطوّراً

أعلن مصرف الأمان عزمه تحديث منظومته المصرفية “فليكس كوب” واعتماد نظام “أو بي دي اكس” بشكل رسمي لتطوير منظومة الصيرفة المباشرة ومنظومة أمان موبايل.

ويأتي ذلك حرصا من المصرف على تطوير خدماته المصرفية لتقديمها وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل دون الحاجة للذهاب إلى المصرف إذ سيمكن النظام الجديد العملاء من الحصول على نحو 100 خدمة مصرفية دون الحاجة للذهاب إلى المصرف بدلاً من الـ72 خدمة المُقدمة حالياً بواسطة تطبيق “أمان موبايل”.

وذكر مصرف الأمان أن هذا التحديث يأتي في إطار سياسة التحول الرقمي والتخزين السحابي التي ينتهجها في جميع معاملاته مشيرا إلى اضطراره إلى إيقاف بعض الخدمات عن العمل مؤقتا كون هذه التحديثات ستؤثر بشكل مباشر على سير العمل ابتداء من الساعة الخامسة اليوم الخميس حتى صباح يوم غد الجمعة.

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