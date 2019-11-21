الجمارك تتلف شحنة “حليب فاسد” ضُبِطت بالخمس

أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري في تصريحات لـ218 أن ضباط الجمارك أتلفوا أمس الأربعاء أكثر من 43 ألف كرتونة حليب مستوردة منتهية الصلاحية.

وأوضح الماقوري أن الشحنة وصلت في يونيو الماضي إلى ميناء الخمس عبر 30 حاوية 40 قدم ورفضت الشحنة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمنفذ ميناء الخمس بسبب قرب انتهاء الصلاحية وقتها وخاطبت الشركة الموردة للسلع التي تتخذ منطقة السواني مقرا لها مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت على مخازن الشركة في مدينة زليتن مع تقديم تعهدات بعدم التصرف في الشحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحليب تم توريده باعتماد مستندي قيمته 459 ألف دولار فتح في ديسمبر من العام الماضي ووصلت الشحنة في يونيو من العام الجاري أي بعد ستة شهور.

وشدد الماقوري في تصريحه لـ218 أن مصلحة الجمارك تتابع كافة السلع الواصلة عبر المنافذ وسط جهود مشتركة مع المؤسسات الأخرى لضبط كل المخالفات وضمان سلامة المواطنين.

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