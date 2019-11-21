“مالية الوفاق” تُطالب بتطبيق القانون المالي للدولة

طالب وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الخميس من مراقبي مكاتب الخدمات المالية في المناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والمؤسسات العامة بالتقيد والالتزام بما تقتضيه التشريعات النافذة والتي ذكرتْها الوزارة في ثماني نقاط خلال كتابها التي اطلعت 218 على نسخة منه.

وشدد بومطاري على ضرورة تطبيق القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بالإضافة إلى أهمية استيفاء كافة مستندات الصرف، مشددا على القيد في السجلات التجارية.

وطالب بومطاري بضرورة مسك يومية الصندوق والمصرف لدى قسم الخزينة منوها في الوقت ذاته على التأكد من إعداد تقارير المصروفات الفعلية والإيرادات وإحالتها للإدارات المختصة مع التأكد من إعداد خلاصة الحسابات لكل الحسابات المصرفية وإحالتها لإدارة الحسابات.

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