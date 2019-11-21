اقتصاد

“مالية الوفاق” تُطالب بتطبيق القانون المالي للدولة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الخميس من مراقبي مكاتب الخدمات المالية في المناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والمؤسسات العامة بالتقيد والالتزام بما تقتضيه التشريعات النافذة والتي ذكرتْها الوزارة في ثماني نقاط خلال كتابها التي اطلعت 218 على نسخة منه.

وشدد بومطاري على ضرورة تطبيق القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بالإضافة إلى أهمية استيفاء كافة مستندات الصرف، مشددا على القيد في السجلات التجارية.

وطالب بومطاري بضرورة مسك يومية الصندوق والمصرف لدى قسم الخزينة منوها في الوقت ذاته على التأكد من إعداد تقارير المصروفات الفعلية والإيرادات وإحالتها للإدارات المختصة مع التأكد من إعداد خلاصة الحسابات لكل الحسابات المصرفية وإحالتها لإدارة الحسابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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