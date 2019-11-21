سرت تسعى لتنفيذ حزمة مشاريع دعما للشباب

عقد اجتماع بتونس ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني بمسؤولين وممثلين للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لبحث آليات تنفيذ مشروع بناء السلام المخصص لشباب سرت والذى تموله الأمم المتحدة.

وتقوم بتنفيذ المشروع مجموعة من المنظمات الدولية متمثلة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونسيف.

وأكد عميد بلدية سرت خلال الاجتماع على ضرورة بداية العمل في الموعد يناير المقبل، وسيركز المشروع على بناء القدرات، ودعم المهارات وإقامة مشروعات صغرى ومتوسطة للشباب، إضافة إلى تأسيس مركز شباب سرت لبناء القدرات والذي سيكون مقره مدينة سرت.

كما سيهدف المشروع أيضا إلى دعم المرأة.

من جهته أوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان المشروع المتعلق ببناء السلام فى سرت سيدعم أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الشباب

ومن المقرر أن يدعم البرامج التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية للنساء إضافة إلى دورات في التنمية البشرية والاقتصاد والإعلام.

وضم الاجتماع كلا من بيرنجير بويل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجيراردو نوتو المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و فراس عقاد مسؤول شؤون التنسيق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وورودة الحلبي نائبة ممثل برنامج الغذاء العالمي وسعاد نبهان مديرة برامج الشباب بمنظمة اليونسيف، وعدد من المستشارين.

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