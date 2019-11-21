الدولار والعملات الأجنبية تستمر بالتراجع بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، استمرار ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية على الرغم من تصريحات للمصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف، نافياً أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي، حيث استمر الدولار على حالة الانخفاض نسبياً بعد ارتفاعه خلال التعاملات المسائية.

وكانت أسعار الدولار قد سجلت إنخفاضها بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية وتراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات لتقترب من مستويات النصف الأول لسنة 2016، بعد شائعات بشأن تعديل سعر الصرف الرسمي وقرب صرف منحة أرباب الأسر.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-دولار = 3.92.5 دينار

-دولار حوالة تركيا/دبي= 3.93 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.01.5 دينار مصرف الجمهورية

-دولار بشك المصدق =4:02 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.32 دينار

-الباوند =5.00 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.50 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.60 دينار

-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =138دينار ليبي

-100دينار ليبي =401 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =136دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 133=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام.