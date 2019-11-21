اقتصاد

وزارة المالية تؤكد ضرورة تقيد المراقبين الماليين باللوائح والقوانين

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري؛ على ضرورة تقيد جميع مراقبي ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والالتزام بما تقتضيه التشريعات والقوانين.

وأشار بومطاري إلى ضرورة تطبيق القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وأن تكون مستندات الصرف مستوفية للشروط القانونية، مع التأكد من إعداد تقارير المصروفات الفعلية والإيرادات وإحالتها في الموعد المحدد قانونيا، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تأتي حرصا على سلامة الإجراءات المالية وحقوق الخزانة العامة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • حطوا شيوخ بعقولهم حافظين القران الكريم ويحفظوا الامانات في مقرات البلديات والأماكن الإدارية – باش تمشي الأمور كويس – مش جايبين شوية مراهقين الي يشجع فالطاليان والي ميسي والي رونالدوا …. حاطينهم في الادارات والمرافق الخدمية الحساسة …؟!!! لاحول ولا قوة الا بالله ….. شن طمع الاستعمار فالبلاد الا هالاشكال هاذي …!!!!

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