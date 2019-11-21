مسؤول يصرح حول توفر الوقود بطرابلس

أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رئيس لجنة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله رسو الناقلة” أنوار النصر”، في ميناء طرابلس البحري لتفريغ باقي شحنتها التي تبلغ” 11.500″ مليون لتر من الوقود، بالإضافة لوجود الناقلة ” أنوار أفريقيا”، خارج الميناء في انتظار منحها إذن الدخول لتفريغ الشحنة.

ودعا فتح الله المواطنين عدم الانجرار وراء شائعات التي تروج بوجود أزمة في وقود السيارات مؤكدا رسوا الناقلة” بوتاكس، أي ، أس، أي”، في مصفاة الزاوية لتفريغ شحنتها من الوقود، موضحاً بأن مصفاة الزاوية تقوم بتزويد خزانات النفط بطريق المطار بطريقة انسيابية.

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