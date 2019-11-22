مشادة كلامية بين صنع الله والكبير على هامش اجتماع بتونس

أكدت مصادر موثوقة نشوب مشادة كلامية بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير على هامش جلسات مجلس الأعمال الليبي البريطاني الذي عقد بالعاصمة التونسية منذ يومين.

وبدأت المشادة الكلامية حين طالب صنع الله الكبير بتحري الشفافية في ذكر أسماء ملك الشركات التي تحصل على اعتمادات والتأكد منها قبل منحها هذا الحق، مستشهداً بأحدى المواقف التي حصلت له عندما تم اغلاق الحقول في المنطقة الشرقية وكذلك وضع آلية واضحة لسعر الصرف لأن المؤسسة هي أساس من توفر العملة الأجنبية من خلال الإيرادات النفطية.

وجاء ردّ الصديق الكبير قائلاً: وجه كلامك للحكومة المؤقته لأنها هي المعنية الأمر، وهذه الجلسة ليست لمناقشة مثل هذه الأمور ، وإذا كانت لديك حساسية من المركزي فاعلم بأن المركزي هو داعم للمؤسسة الوطنية للنفط لأنها مصدر الدخل الوحيد ولا يحق لك التشكيك في عملنا أو تقيمنا لأننا نعمل مع أطراف دولية فاعلة ، مضيفاً “أننا نعلم آلية سعر الصرف وهذا الإجتماع لتطوير القطاع الخاص ، أما حديثك نناقشه هناك في طرابلس مع الحكومة” .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي