أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 3.925 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 3.935 دينار

اليورو 4.33 دينار

الجنية الإسترليني 5.00 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.37 دينار

الجنية المصري 0.22 دينار

الدولار الكندي 2.56 دينار

الدينار الأردني 5.50 دينار

حوالات دبي-تركيا 3.93 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ133 دينار

كسر الفضة 1.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.50 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.015 الجمهورية – و4.02 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.