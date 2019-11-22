تسهيلات تركية لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين

أبرم رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية.

ووُقّعت الاتفاقية على هامش مشاركة المجلس في فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الرابع عشر المقام في اسطنبول، ومن المنتظر أن تنتهي أعمال الملتقى مساء اليوم الجمعة.

وتقضي الاتفاقية بتوفير جملة من التسهيلات لمجلس الأعمال الليبي بما فيها منح التأشيرات وتقديم المشورات الاستثمارية وتعزيز آفاق التبادل المشترك.

وتشير البيانات الرسمية المحلية إلى أن الصناعات التركية جاءت في المرتبة الأولى من حيث الاستيراد للسوق الليبية للعام الماضي بقيمة تفوق الملياري دينار.

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