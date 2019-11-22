اقتصاد

تسهيلات تركية لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرم رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية.

ووُقّعت الاتفاقية على هامش مشاركة المجلس في فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الرابع عشر المقام في اسطنبول، ومن المنتظر أن تنتهي أعمال الملتقى مساء اليوم الجمعة.

وتقضي الاتفاقية بتوفير جملة من التسهيلات لمجلس الأعمال الليبي بما فيها منح التأشيرات وتقديم المشورات الاستثمارية وتعزيز آفاق التبادل المشترك.

وتشير البيانات الرسمية المحلية إلى أن الصناعات التركية جاءت في المرتبة الأولى من حيث الاستيراد للسوق الليبية للعام الماضي بقيمة تفوق الملياري دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك