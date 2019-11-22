اقتصاد

إغلاق مراكز توزيع غاز الطهي في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلقت بلدية طبرق أمس الخميس مراكز توزيع غاز الطهي في المدينة إلى حين تنظيم عملها وآلية بيع الغاز.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية الذي اتخذه بناء على تقارير جهاز الحرس البلدي التي تضمنت عدم التزام بائعي الغاز بالأسعار المحددة والكميات المسموح بها.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن حصص الموزعين ستقسم على محطات الوقود ليتم بيعها مباشرة لمحتاجيها ضمانا لتفادي أي أزمة قد تحدث نتيجة القرار.

وأشارت بلدية طبرق في الوقت ذاته إلى استمرار عمل مصنع الغاز في المدينة وفقا للخطط الموضوعة مطمئنة كافة سكان طبرق بأن غاز الطهي متوفر وبشكل وفير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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