إغلاق مراكز توزيع غاز الطهي في طبرق

أغلقت بلدية طبرق أمس الخميس مراكز توزيع غاز الطهي في المدينة إلى حين تنظيم عملها وآلية بيع الغاز.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية الذي اتخذه بناء على تقارير جهاز الحرس البلدي التي تضمنت عدم التزام بائعي الغاز بالأسعار المحددة والكميات المسموح بها.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن حصص الموزعين ستقسم على محطات الوقود ليتم بيعها مباشرة لمحتاجيها ضمانا لتفادي أي أزمة قد تحدث نتيجة القرار.

وأشارت بلدية طبرق في الوقت ذاته إلى استمرار عمل مصنع الغاز في المدينة وفقا للخطط الموضوعة مطمئنة كافة سكان طبرق بأن غاز الطهي متوفر وبشكل وفير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية