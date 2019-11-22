النفط يهبط من أعلى مستوى في شهرين

بسبب مخاوف من عدم التوصل لاتفاق تجاري أمريكي صيني انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط في جلسة الافتتاح لليوم الجمعة متأثرة بمجريات الحرب التجارية التي تسببت في توقعات تشير إلى خفض النمو العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ما مقداره 42 سنتا أي ما يعادل سبعة أعشار في المئة ليبلغ سعر البرميل، 63.55 دولاراً لتهبط من أعلى مستوياتها التي وصلتها خلال ستين يوما بعد أن ارتفعت الخميس بسبب رغبة روسيا مد اتفاق خفض الأسعار حتى منتصف العام المقبل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس ما مقداره 44 سنتا أي ما يعادل ثمانية أعشار في المئة ليبلغ سعر البرميل 58.14 دولارا.

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