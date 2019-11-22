اقتصاد

النفط يهبط من أعلى مستوى في شهرين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بسبب مخاوف من عدم التوصل لاتفاق تجاري أمريكي صيني انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط في جلسة الافتتاح لليوم الجمعة متأثرة بمجريات الحرب التجارية التي تسببت في توقعات تشير إلى خفض النمو العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ما مقداره 42 سنتا أي ما يعادل سبعة أعشار في المئة ليبلغ سعر البرميل، 63.55 دولاراً لتهبط من أعلى مستوياتها التي وصلتها خلال ستين يوما بعد أن ارتفعت الخميس بسبب رغبة روسيا مد اتفاق خفض الأسعار حتى منتصف العام المقبل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس ما مقداره 44 سنتا أي ما يعادل ثمانية أعشار في المئة ليبلغ سعر البرميل 58.14 دولارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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