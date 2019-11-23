مليتة: تخلصنا من تسرب الزيت الثقيل بقاعدة بوستة

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، السبت، أنها تخلصت من تسرب

الزيت الثقيل من جميع الأرصفة الملوثة بالقاعدة البحرية طرابلس أبوستة.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها الرسمية، أن التخلص من تسريب

الزيت بأرصفة القاعدة استغرق 3 أيام بنسبة نجاح فاقت 90%.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة إنقاذ قاطرة لتزويد الوقود

تابعة للقوات البحرية من الغرق بعد امتلائها بالمياه.

وكانت شركة مليتة للنفط والغاز أعلنت، في مايو الماضي،

معالجة تسرب في خط العاشر إنش للغاز الواصل بين المجمع الخارجي M3 والمجمع الرئيسي بمركز الزيت بحقل أبوالطفل

التابع للشركة.

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