تاجر عملة يكشف أسرار هبوط سعر الدولار

لا تزال حالة الهبوط التي تعيشها أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء مستمرة منذ أن بدأتها الاسبوع الماضي.

وكشف أحد تجار السوق أسرار هبوط سعر الدولار خلال الايام الماضية والتي أرجعها إلى وفرة كبيرة في معروض النقد الأجنبي بينها الدولار قام بها التجار ولم يخف تخوفه من أن يتم استغلال الهبوط لعمليات شراء النقد الأجنبي، ليعقبها صعود طفيف بغرض تحقيق بعض المكاسب.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض الإشاعات تدور في كواليس السوق السوداء سربها بعض تجار العملة بأن المركزي ربما يعلن الأيام المقبلة عن إضافة 500 دولار أخرى لهذا العام كمخصصات لأرباب الأسر.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير علق لأول مرة على انهيار اسعار الصرف والعملات الاجنبية في السوق السوداء وموقف المصرف المركزي من هذه الامر، حيث أكد أن المركزي يتابع السعر الموازي وكسره لحاجز الـ4 دينار وتراجعه إلى 3.80 و3.85 ( السعر الذي وصل له الدولار في تعاملات سابقة).

وأشار الكبير إلى أن المصرف المركزي سيتدخل في الوقت المناسب لإتخاذ القرار المناسب، في إشارة لإصدار قرار تخفيض سعر الصرف الرسمي.

وخلفت تصريحات الصديق الكبير موجة من الردود بين خبراء الاقتصاد والذين حذروا من خطورتها حيث ترك الوضع مبهماً مما فسح المجال لتجار السوق السوداء بالمضاربة وسط حالة تخوف من تجار المواد الغذائية، مما قد يتسبب بإرتفاع اسعارها.

وتداول تجار متعاملون وتجار سوق العملة الدولار الامريكي اليوم بـ3.925 دينار.

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