بعد خسارتها 10 مليارات دولار.. «أمازون» تُقاضي البنتاغون

كشفت شركة “أمازون” الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن عزمها مقاضاة البنتاغون، بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة 10 مليارات دولار لتقديم خدمات “الحوسبة السحابية” للبنتاغون.

جاء ذلك بعد أن تم منح شركة “مايكروسوفت” منافسة شركة “أمازون” التعاقد في أكتوبر الماضي، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وقالت شركة “أمازون”، في بيان، إن هناك قصورا وأخطاء وتحيزا واضحا في الطريقة التي يتم بها تقييم العطاءات.

وقال متحدث باسم الشركة إن “أمازون” لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا الهامة لاحتياجات الجيش الأمريكي، وما زالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع.

وأضاف:

نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تُدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من التسييس.

يُشار أن مدير شركة “أمازون” جيف بيزوس، تعرض في وقت سابق، لعدة مرات، لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والجدير بالذكر أن القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” وصلت خلال العام الماضي، إلى مستويات التريليون دولار، لتصبح بذلك ثاني شركة أمريكية مدرجة في بورصة وول ستريت تصل قيمتها السوقية إلى هذا الرقم بعد شركة أبل.

