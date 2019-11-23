الدينار الليبي يواصل ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية

سجلت السوق الموازية، استمرار ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية على الرغم من تصريحات للمصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف، نافياً أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي، حيث استمر الدولار على حالة الانخفاض نسبياً بعد ارتفاعه خلال التعاملات المسائية.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار = 3.92.5 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.92.5 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.01 دينار مصرف الجمهورية

-الدولار بشك المصدق =4:02 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.30 دينار

-الباوند =5.00 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.50 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.60 دينار

-100 دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =138دينار ليبي

-100دينار ليبي =401 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =136 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 133=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام .