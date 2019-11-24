بعد مخالفات خطيرة.. لجنة لمراقبة بيع الدواجن ببنغازي

أصدر مراقب الاقتصاد في بنغازي، جمعة الرقاص، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة محلات بيع الدواجن والقصابين.

وستتكون اللجنة من أعضاء يتبعون جهاز الحرس البلدي بنغازي، وأعضاء من مكتب الإصحاح البيئي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وجاء قرار الرقاص عقب اجتماع موسع عقده مع مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد صالح الكاديكي، ورئيس غرفة عمليات الحرس البلدي مقدم فرج العقوري، ومنسق شؤون الإصحاح البيئي فخري حمودة.

وناقش المجتمعون عمل الحرس البلدي ونتائج جولاته التفتيشية خلال الفترة الماضية، وما كشفت عنه من تجاوزات خطيرة من قبل مُربي الدواجن، وقفل العديد من مذابح الدواجن، بسبب انعدام الاشتراطات الصحية فيها، وذلك بناء على تقرير مكتب الإصحاح البيئي بنغازي.

ونقلت الوكالة عن الكاديكي قوله إن “جميع محلات بيع الدواجن التي تم قفلها، تفتقر للاشتراطات الصحية، وأغلب من يقومون بالعمل بها من الجنسية الأجنبية والحاملين للأمراض، وبدون إجراءات قانونية”.

وشدد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي أن العمل سيتواصل في مراقبة ومتابعة مذابح الدواجن إلى حين القضاء على كل التجاوزات التي تُشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين.

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