بومطاري يتهم 3 جهات بالتقاعس في إجراءات المرتبات

اتهم وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري مديري 3 إدارات في الوزارة بالتقاعس في إتمام إجراءات مرتبات العاملين بالدولة، وهي إدارة الميزانية وإدارة الخزانة بالإضافة لإدارة المراجعة واللجنة الدائمة لإعداد المرتبات.

وجاء ذلك عبر تعميم إداري اطلعت 218 اليوم على نسخة منه، شدد خلاله بومطاري على ضرورة تولي اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات إعداد المرتبات وإحالة الكشوفات إلى إدارة الميزانية بحد أقصى في 13 من كل شهر.

وألزم التعميم إدارة الميزانية بإعداد التفويضات المالية للمرتبات الشهرية خلال يومين كحد أقصى من تاريخ استلام الكشوفات مطالبا إدارة الخزانة بإعداد أذونات الصرف والصكوك خلال أربعة أيام من استلام التفويضات.

كما شدد وزير المالية على ضرورة إتمام عملية المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد مطالبا إدارة المتابعة بإعداد تقرير عمل منفصل عن مدى التزام الإداراءات المعنية بالتوجيهات الإدارية الصادرة.

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