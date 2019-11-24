الوفاق تُحيل مرتبات نوفمبر للمصرف المركزي

قال مصدر مطلع يعمل في وزارة المالية بحكومة الوفاق لقناة 218 قد تمت إحالة مرتبات كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة لشهر 11 اليوم الأحد إلى مصرف ليبيا المركزي.

وذلك لإتمام إجراءات الصرف وكانت قد عممت الوزارة في وقت سابق من اليوم ضرورة الإسراع في إعداد المرتبات.

ووفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة عن الفترة مابين يناير وأكتوبر الماضيين فقد بلغت المرتبات 19.6مليار دينار.

كما بلغت مرتبات القطاع العام 23.6 مليار دينار في سنة 2018 ، وتشهد الوظيفة العامة في ليبيا على تكدس كبير حسب وصف مراقبين بلغ عددهم 1.8 موظف.

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