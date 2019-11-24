أكثر من مليون برميل نفط ليبي في طريقه إلى إيطاليا

قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء رأس لانوف في تصريح لـ 218 إن ناقلة النفط “مارين هليوس” التي تحمل علم ليبيريا شحنت 630 ألف برميل نفط خام وتوجهت لميناء الزويتينة لتشحن منه 400 ألف برميل لتبلغ كامل الشحنة أكثر من مليون برميل ستتوجه بها لإيطاليا يوم الثلاثاء المقبل.

وتشير البيانات الرسمية في إيطاليا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى مليارين و300 مليون يورو خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري شملت عمليات الاستيراد والتصدير بينها المنتجات البترولية.

وتعد منطقة لومباردي الأكثر نشاطا لعمليات التبادل التجاري مع ليبيا وبلغت حصتها من الإجمالي العام 340 مليون يورو أي ما يعادل 36%.

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