إنجاز جديد في حقل مسلة يرفع إنتاج النفط

ارتفع إنتاج حقل مسلة بمقدار 2900 برميل نفط يوميا بعد نجاح مهندسي ومستخدمي شركة الخليج العربي للنفط الليبيين بربط البئر (ح ح 54-65) بخط الإنتاج يوم الجمعة الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان الأحد، إن البئر ظل مهجورا منذ العام 1979 بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية، إلا أنه دخل الخدمة بعد تغيير مساره باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل.

وأضافت “الوطنية للنفط” أنه تم في شهر أكتوبر 2018 إعادة الدخول للبئر من داخل أنابيب التغليف وتم توجيه الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه، لافتة إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تعتبر أول شركة في أفريقيا ومن أوائل الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط وكافة الإدارات ذات العلاقة بشركة الخليج والمؤسسة الوطنية للنفط الذين كانوا وراء تحقيق هذا الإنجاز.

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