أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاح مهندسي ومستخدمي شركة الخليج العربي للنفط الليبيين، من ربط البئر (ح ح 54-65) بحقل مسلة، بخط الإنتاج الجمعة الماضية، مما سيزيد من إنتاج حقل مسلة بمقدار 2,900 برميل من النفط في اليوم.وأوضحت المؤسسة في بيان، الأحد، أن البئر المذكور من الآبار المهجورة في السابق منذ عام 1979 بحقل مسلة وذلك بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية، وتمت إعادة الدخول له وتغيير مساره باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل. وتم في شهر أكتوبر 2018 إعادة الدخول للبئر من داخل أنابيب التغليف وتم توجيه الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه المسماة (جيوسفير 474). وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط أول شركة في افريقيا ومن أوائل الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية، بحسب مؤسسة النفط.



The post زيادة الإنتاج بحقل مسلة النفطي بمقدار 2.900 برميل يوميًا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا