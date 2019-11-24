رفع إنتاج حقل مسلة النفطي إلى 2900 برميلا يوميا

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن رفع إنتاج حقل مسلة النفطي الذي تشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط، بمقدار 2900 برميل من النفط يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، إن مهندسي ومستخدمي شركة الخليج العربي للنفط نجحوا من ربط البئر(ح ح 54-65) بخط الإنتاج أمس الجمعة، مما سيزيد من إنتاج حقل مسلة بمقدار 2900 برميل من النفط يوميا.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا البئر كان من الآبار المهجورة في السابق منذ عام 1979 بحقل مسلة، وذلك بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية، إلى أن جرت إعادة الدخول له وتغيير مساره باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل.

وأشارت المؤسسة، إلى أن البئر أعيد إدخاله في شهر أكتوبر 2018 من داخل أنابيب التغليف وجرى توجيه الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه المسماة بـ”جيوسفير 474″، معتبرة أن شركة الخليج العربي للنفط أول شركة في إفريقيا ومن أوائل الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية، بحسب ما ذكر البيان.

ووفقا للبيان، فقد أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عن شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي وكافة الإدارات ذات العلاقة بالشركة والمؤسسة، الذين كانوا وراء تحقيق هذا الإنجاز، مشدّين على أيديهم للاستمرار في هذه المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج والمحافظة على استقراره بما يصب في مصلحة كافة الليبيين.

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