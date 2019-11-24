الوطنية للنفط تعلن زيادة الإنتاج بحقل المسلة

أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط، الأحد، ازدياد إنتاج حقل مسلة النفطي ليبلغ 2,900 برميل يوميا، بعد

ربط بئر مهجور منذ 1979م بخط الإنتاج.

وأوضحت

المؤسسة، في منشور على صفحتها الرسيمة، أن ربط البئر وتغيير مساره نفذه مهندسون

ليبيون باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه المسماة “جيو سفير 474”.

الجدير بالذكر

أن المهندسين تمكنوا، في أكتوبر من العام الماضي، من الدخول إلى البئر المذكورة من

داخل أنابيب التغليف وتوجيه الحفر بتقنية “جيوسفير 474” الحديثة التي

تعدّ شركة الخليج العربي للنفط أول شركة في إفريقيا ومن أوائل الشركات في العالم

التي تستخدمها، وفق الوطنية للنفط.

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