تغييرات متذبذبة للدولار واليورو بالسوق الموازية.. ومراقبون يوضحون الاسباب!

تذبذبت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بشكل طفيف في تدوالات اليوم الأحد في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وبيع الدولار في سوق المشير عصر اليوم بــ3.925 دنانير بينما بيع اليورو بـ4.30 دنانير ليتغير السعر مساءا إلى 3.93 دينار للدولار و4.32 دينار لليورو، بينما استقر سعر غرام الذهب كسر عيار 18 عند 133 دينارا.

ويعزو مراقبون هذا التذبذب، لتخوفات تجار العملة بالسوق السوداء من اصدار المركزي قراراته المنتظرة بشأن ارباب الاسر وتغيير رسم بيع النقد الاجنبي، بالاضافة الى عزوف التجار عن شراء الدولار وسط اشاعات قوية بتغيير سعر الصرف الرسمي للاعتمادات.

ويرى مراقبون ان حالة الجمود وقلة التداول بالسوق الموازية قد تسببت بهذه الحالة، خاصة في ظل عدم تدخل المصرف المركزي وحسم الامور العالقة وتحديد مواعيد رسمية لصرف منحة أرباب الاسر وتغيير سعر الصرف، مما دفع تجار العملة للتحكم باسعار الصرف.

وتسري شائعات متضاربة ما بين تخفيض سعر الصرف الرسمي إلى 2.90 دينار، فيما ظهرت مؤخراً شائعة تقول أن المصرف المركزي سيثبت السعر عند 3.5 دينار، وهو ما نفاه المصرف المركزي خلال الايام الماضية.

بينما بلغت اسعار العملات الأخرى والتي شهدت استقرارها لليوم الثاني على التوالي فالليرة التركية بيعت بـ0.680 قرشا كما استقر الدينار التونسي هو الآخر عند 1.037 دينار، واستمرت حالة الاستقرار للجنيه المصري الذي بيع بـ0.220 قرشا.

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