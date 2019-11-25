بومطاري: هناك إهمال وتراخي من جانب إدارات المالية بخصوص الرواتب

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وزير المالية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فرج عبدالرحمن بومطاري، خطابًا إلى إداراتي الميزانية والخزانة، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، مشيرًا إلى أن هناك إهمال وتراخي من جانب هذه الإدارات بالنسبة لبند المرتبات .

بومطاري أشار ، في خطابه، إلى أهمية المرتبات، ودورها في تحقيق إشباع حاجات الفرد المادية والنفسية وتحقيق مستوى الرضا، وما تنعكس عليه أثار هذا الرضا على السلوك العام للفرد والأداء والانتظام.

وقال وزير مالية الوفاق: “نظرًا لما لوحظ من تراخي وإهمال في أداء واجبات إدارتكم تجاه هذا البند الهام من الإنفاق الحكومي، فإن اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات تتولى إعداد المرتبات الشهرية، وإحالة الكشوفات والخلاصات إلى إدارة الميزانية بحد أقصى 13 من الشهر”.

وأضاف بومطاري: “تتولى إدارة الميزانية، إعداد التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ استلام الكشوفات، كما تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك بحد أقصى أربع أيام من استلام التفويضات المالية”.

وتابع: “يتولى مكتب المراجعة الداخلية إتمام المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد من تاريخ استلام أذونات الصرف، وعلى مدير إدارة المتابعة موافاتنا بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام الإدارات المشار إليها أعلاه بالآلية والتوقيت المحدد لكل إدارة”.

واختتم: “يراعى بأن تكون المواعيد المُشار إليها أعلاه، أيام عمل وإن كانت عُطلة رسمية، علمًا بأنه في حال ثبوت عدم الالتزام ستكون هناك إجراءات إدارية رادعة، ويطلب إيلاء الموضوع العناية والاهتمام”.

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