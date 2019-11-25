«مالية الوفاق» تكلف لجنة الترشيد الدائمة بإعداد المرتبات الشهرية

كلف وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بإعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوفات إلي إدارة الميزانية في الثالث عشر من كل شهر كحد أقصى.

وشدد “بومطاري”، في بيان تحصلت المسار على نسخة منه، اليوم الاثنين، على مدراء إدارة الميزانية والخزانه ومكتب المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بضرورة صرف المرتبات دون تأخير.

وتابع: “نظراً لما لوحظ من تراخي وإهمال في أداء الإدارت اتجاه الإنفاق الحكومي، فقد تقرر أن تتولى إدارة الميزانية لإعداد التفويضات المالية الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ استلام الكشوفات، كما تقرر أن تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك كحد أقصى أربعة أيام من استلام التفويضات المالية، كذلك يتولى مكتب المراجعة الداخلية إتمام المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد من تاريخ استلام أذونات الصرف”.

وأكمل: “وعلى مدير إدارة المتابعة موافاة المالية بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام الإدارات”، مشددًا أنه في حال ثبوت عدم الالتزام ستكون هناك إجراءات إدارية رادعة.

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