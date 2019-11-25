لجنة الانتشار المصرفي تعقد اجتماعها الثالث في 2019

عقدت لجنة الانتشار المصرفي التابعة لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء ثالث اجتماعاتها للعام 2019 الذي التأم بمدينة بنغازي أمس الأحد.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها نماذج الاستبيانات التي تم تجهيزها سابقاً بشأن تحسين المؤشر الخاص بالانتشار المصرفي.

وتتكون اللجنة من مدير إدارة الشؤون المصرفية والقضايا، ومدير إدارة الرقابة المكتبية، وهيثم المنصوري موظف بوحدة الاستقرار بالمصرف، ورئيس مركز الدراسات الاكتوارية، ورئيس مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي بالإضافة إلى عدنان نافو وعيسى الفضلي من جامعة بنغازي.

يُشار إلى أن اللجنة شُكّلت بقرار من محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري.

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