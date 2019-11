أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الاثنين، انتهائها من أذونات صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري، وذلك لجميع الجهات المُمولة من الخزانة العامة للدولة الليبية.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي لاتخاذ الإجراء المتبع، بعد أن اعتمدها وزير المالية المفوض فرج بومطاري.

