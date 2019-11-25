الخليج العربي توقع اتفاقية مع شركة إنجليزية لإزالة الألغام بمسطح برقة

أخبار ليبيا 24

وقعت شركة الخليج العربي للنفط، مع شركة (RPS) الإنجليزية للطاقة والبيئة اتفاقية عقد لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بمسطح برقة.

وجرى توقيع العقد اليوم الإثنين في بنغازي بين رئيس شركة الخليج محمد بن شتوان، مع المدير الفني لشركة (RPS) الإنجليزية ديفيد دينمان، بحضور عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات فضل الله احتيته ومدير إدارة الجيوفيزياء بالشركة صالح السنوسي.

وأوضحت شركة الخليج، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تهيئة منطقة مسطح برقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي وعمليات الاستكشاف، حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.

وبحسب ما نشرت الشركة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، فمن المقرر أن تبدأ الشركة الإنجليزية في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم.

وأكدت شركة الخليج العربي للنفط، أن أهمية هذا العمل يأتي ضمن تمكين الشركة من تنفيذ مستهدفتها بمسطح برقة، والعمل على رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز، على حد قولها.

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