صعود جديد للدولار الامريكي بختام السوق السوداء

سجلت السوق الموازية، تراجعا جديدا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية بعد أيام من تسجيله لمستويات قياسية خلال التعاملات للاسبوع الماضي والذي سبق ان ارتفع امام الدولار إلى 3.85 دينار.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =3.95.5 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.96 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.02 دينار مصرف الجمهورية

-الدولار بشك المصدق =4:03 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.32 دينار

-الباوند =5.00 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.50 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.60 دينار

-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =138دينار ليبي

-100دينار ليبي =401 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =136 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 133=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65دينار للجرام .