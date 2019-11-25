توقيع اتفاق بين شركة الخليج للنفط وشركة إنجليزية لإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمسطح برقة

بنغازي-العنوان

وقّعت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الإثنين عقدًا مع شركة (آر بي إس) الإنجليزية للطاقة والبيئة، وذلك لإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بهدف تنفيذ مسح اهتزازي بمسطح برقة.

واجتمع رئيس لجنة الإدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، اليوم الإثنين في بنغازي مع المدير الفني لشركة (آر بي إس) الإنجليزية للطاقة والبيئة، ديفيد دينمان.

وحضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات، فضل الله أحتيته، ومدير إدارة الجيوفيزياء، صالح السنوسي.

ويهدف المشروع إلى تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق (مسح سيزمي) وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.

والمسح السيزمي (الاهتزازي) هو أداة عملية لتحديد التكوين الجيولوجي تحت سطح الأرض، وذلك من خلال جهاز يقوم بإصدار موجات صوتية لباطن الأرض للبحث عن التجاويف الصخرية وما تحويه من مكامن نفطية أو غاز والتأكد من وجودها.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الإنجليزية في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم.

وسيُمكن هذا العمل شركة الخليج العربي للنفط من تنفيذ أهدافها بمسطح برقة، والعمل على رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز.