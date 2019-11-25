مراقبون: توقعات بعودة الدولار للارتفاع وكسر حاجز الـ4 دينار

توقع مراقبون وتجار عملة ان يعود الدولار الامريكي للإرتفاع أمام الدينار الليبي في السوق السوداء وكسر حاجز الـ4 دينار، بعد إستقراره على انخفاض دون الـ4 دينار.

وقالت المصادر أن الصعود من المحتمل أن يكون مؤقتا، بهدف الضغط على المصرف المركزي للتدخل في السوق, بالاضافة إلى بدء جني الارباح بعد حالة الجمود التي شهدتها السوق الموازية.

وقال متداولون أن سعر الدولار شهد ارتفاعه مساء اليوم الاثنين حيث بلغ السعر في سوق المشير بطرابلس 3.955 دينار بزيادة قرش ونصف عن التداولات عصر اليوم والتي بلغت 3.94 دينار.

فيما قفز سعر الدولار الامريكي في أسواق بنغازي مساء اليوم وفقا لمتداولون وبلغ سعره 3.99 دينار ليقترب كثيراً من كسر حاجز الـ4 دينار من جديد.

وكان مراقبون وخبراء اقتصاديون قد حذروا من حالة الجمود وقلة التداول بالسوق الموازية، خاصة في ظل عدم تدخل المصرف المركزي وحسم الامور العالقة وتحديد مواعيد رسمية لصرف منحة أرباب الاسر وتغيير سعر الصرف، مما دفع تجار العملة للتحكم باسعار الصرف.

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