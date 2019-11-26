صنع الله يبحث سبل تطوير قدرات مهندسي المكامن

التقى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دوقليار اند ماكنوتان الأمريكية، المتخصصة في الدراسات المكمنية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحث صنع الله مع مدير الشركة الأمريكية سير التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، بالإضافة إلى إعداد بعض الدراسات المكمنية للحقول النفطية والغازية وذلك بما يتماشى مع أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى بناء القدرات الفنية لمهندسي المكامن بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مساعي المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية ورفع كفاءتها وإدارتها بأفضل الطرق التي تعد الجزء الأساسي من خططها في الفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2024.

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