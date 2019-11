عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الاثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد، اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيدي لشركة “دوقليار اند ماكنوتان” الأمريكية جون ولاس، المتخصصة في الدراسات المكمنية.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2024 والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية ورفع كفاءتها وإدارتها بأفضل الطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، وإعداد بعض الدراسات المكمنية للحقول النفطية والغازية، وذلك بما يتماشى مع أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في هذا المجال.

كما تطرّق الاجتماع إلى بناء القدرات الفنية لمهندسي المكامن بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

The post صنع الله يُناقش خطط تطوير الحقول مع «دوقليار اند ماكنوتان» الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا