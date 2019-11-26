اقتصاد

“الصحارى” يُعلن عودة منظومة أرباب الأسر للعمل

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن كان مصرف الصحارى فرع عين زارة قد اعتذر عن عدم إمكانيته حجز مخصصات أرباب الأسر لتحديث منظومته أفاد مساء الإثنين برجوع المنظومة إلى العمل وإتمام إجراءات الحجز والخصم لجميع المعاملات الموجودة.

وأضاف المصرف أنه باستطاعة العملاء الذين لا يحتفظون بحساباتهم لدى الصحارى وفروعه إتمام إجراءات التغيير إليه والحصول على كود التغيير وذلك عن طريق التأكد من ربط الرقم الوطني بالهاتف.

وكان المصرف قد أشار في منشور على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أن عمليات الحجز توقفت بسبب قيام السجل المدني بتحديث بيانات منظومته المربوطة بمنظومة مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالحجز.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا الصحاري عبارة س ص – وهرب من الدولة بالاموال بشركة البراق –
    كمشة خونة البلاد ومعهم المهوسين كرة القدم والشعراء والجهلة . نبوا نعرفوا – هل المؤسسات الدولة صالحة لاستخدام المواطنين ،،؟!!! والا كلها بدت مواصلات – الي مدايرها شركة بوه وجده … سبحان الله …. أرفقوا بالشعب ألي سلبتوه ونهبتوه … لاحول الله ،،،،

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