“الصحارى” يُعلن عودة منظومة أرباب الأسر للعمل

بعد أن كان مصرف الصحارى فرع عين زارة قد اعتذر عن عدم إمكانيته حجز مخصصات أرباب الأسر لتحديث منظومته أفاد مساء الإثنين برجوع المنظومة إلى العمل وإتمام إجراءات الحجز والخصم لجميع المعاملات الموجودة.

وأضاف المصرف أنه باستطاعة العملاء الذين لا يحتفظون بحساباتهم لدى الصحارى وفروعه إتمام إجراءات التغيير إليه والحصول على كود التغيير وذلك عن طريق التأكد من ربط الرقم الوطني بالهاتف.

وكان المصرف قد أشار في منشور على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أن عمليات الحجز توقفت بسبب قيام السجل المدني بتحديث بيانات منظومته المربوطة بمنظومة مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالحجز.

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