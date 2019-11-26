الوطنية للنفط تناقش مع شركة دوغليار خطط لتطوير الحقول النفطية

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة دوغليار آند ماكنوتان أمس الإثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد عدد من المواضيع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية في ليبيا.

ومن أبرز ماتم مناقشته خلال الاجتماع إعداد بعض الدراسات المكمنية للحقول النفطية والغازية، وذلك بما يتماشى مع أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى بناء القدرات الفنية لمهندسي المكامن بالمؤسسة والشركات التابعة لها، وتسعى المؤسسة الليبية الى رفع كفاءة عامليها وإدارتها بأفضل الطرق، في خطط للفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2024.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير وعن شركة “دي اند ام جون ولاس” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دوغليار آند ماكنوتان الأمريكية، المتخصصة في الدراسات المكمنية، وجون هورن بروك مدير الدراسات المكمنية.

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